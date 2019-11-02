Erciyes Kayak Merkezi, beyaza büründü

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KAYSERİ'nin kayak merkezi Erciyes, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Erciyes'in zirvesinde dün akşam başlayan yağmur, sabaha karşı kar yağışına döndü. Kar yağışı ile birlikte Erciyez Kayak Merkezi, beyaza büründü. Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, kayak merkezinde ise kar kalınlığı 4 santimetre oldu.



KAYSERİ 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:45

YATSI 19:03

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