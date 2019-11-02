Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı

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Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişilik aile tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bünyan ilçesindeki ikametlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen S.T. (14), M.T. (43), A.T. (39), F.T. (1), A.T. (17) ve K.T. (9) ihbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan 6 kişinin tedavisi sürüyor.

KAYSERİ 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:45

YATSI 19:03

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