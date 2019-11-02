Başkan Büyükkılıç meslektaşlarıyla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Büyükkılıç meslektaşlarıyla bir araya geldi

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Minimal İnvaziv Cerrahi'de Yenilikler konulu bölge toplantısına katıldı. Toplantıda meslektaşlarına Kayseri'yi anlatan Başkan Büyükkılıç, sağlık turizmi başta olmak üzere turizm alanında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Başkan Büyükkılıç meslektaşlarıyla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Minimal İnvaziv Cerrahi’de Yenilikler konulu bölge toplantısına katıldı. Toplantıda meslektaşlarına Kayseri’yi anlatan Başkan Büyükkılıç, sağlık turizmi başta olmak üzere turizm alanında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Minimal İnvaziv Cerrahide Yeni Yaklaşımlar konulu bölge toplantısında Kayseri’nin özellikleri ve güzelliklerini anlattı. Kayseri’nin en önemli özelliğinin uyum kültürü olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, turizm konusunda yaptıkları çalışmalardan da bahsetti. Bir hekim olarak sağlık konusunu ön plana çıkarmaya çalıştığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Sağlık Turizmini etkili hale getirmek için Sağlık Turizmi Çalıştayı yaptık ve çok güzel sonuçlar elde ettik” dedi.
Kayseri’nin Erciyes gibi bir değere sahip olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Erciyes’in uluslararası boyutta bir kış turizm merkezi olduğunu dile getirerek, Ukrayna, Rusya, Polonya ve Belasrus’tan charter seferlerin yapıldığını söyledi. Erciyes’e bu ülkelerden geçen yıl 25 bin civarında yabancı turist geldiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bu yıl 50 bin civarında rezervasyon yapıldığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes’e Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yapmak için de çalışmalara başladıklarını kaydetti.
Kayseri’nin bir başka zenginliğinin de mutfağı olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri sucuk pastırma ve pastırmadan öte pek çok lezzetlere sahip. Çünkü Kayseri bölgenin merkezi. Gastronomi çalıştayını 1617 Kasım’da yapacağız. Ardından uluslararası boyutta kongreye dönüştüreceğiz” dedi.

KAYSERİ

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arsalar İçin Geri Sayım Başladı
YEREL HABERLER Arsalar İçin Geri Sayım Başladı
Kayserispor U19'da hedef 3 puan
YEREL HABERLER Kayserispor U19'da hedef 3 puan
Türksoy'dan Başkana şampiyonluk sözü
YEREL HABERLER Türksoy'dan Başkana şampiyonluk sözü
Ömer Gülsoy: “İstihdam odaklı kredi paketi işsizlikle mücadele kapsamında önemli bir adım”
YEREL HABERLER Ömer Gülsoy: “İstihdam odaklı kredi paketi işsizlikle ...
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi tedavi ...
Erciyes'te kar yağışı Pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu
YEREL HABERLER Erciyes'te kar yağışı Pistlerde kar kalınlığı 5 ...
Erciyes Kayak Merkezi, beyaza büründü
YEREL HABERLER Erciyes Kayak Merkezi, beyaza büründü
6 kişilik aile, çadırda sobadan zehirlendi
YEREL HABERLER 6 kişilik aile, çadırda sobadan zehirlendi
Kayseri'de 3,4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kayseri'de 3,4 büyüklüğünde deprem
Öğretmen, tek başına Cumhuriyet Tırmanışı yaptı.
YEREL HABERLER Öğretmen, tek başına Cumhuriyet Tırmanışı yaptı.
MHP İl Başkanı Tok, trafik kazasında yaralandı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Tok, trafik kazasında yaralandı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı Uyuşturucuyu piyasa süremeden yakalandılar
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 ...
MHP İl Başkanı kazada yaralandı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı kazada yaralandı
Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a moral ziyareti
YEREL HABERLER Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a moral ziyareti
Kazada ölen motosiklet sürücüsü, Kayseri'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen motosiklet sürücüsü, Kayseri'de toprağa ...
Kayseri'de 'çakar lamba' denetimi
YEREL HABERLER Kayseri'de 'çakar lamba' denetimi
Muaythaicilerden Avrupa Şampiyonası öncesi Eskici'ye ziyaret
YEREL HABERLER Muaythaicilerden Avrupa Şampiyonası öncesi Eskici'ye ...
Melikgazi’de Sorumluluk Alan Huzur Toplantısı Düzenlendi
YEREL HABERLER Melikgazi’de Sorumluluk Alan Huzur Toplantısı ...
Haciz için gelenlere silahla direndi
YEREL HABERLER Haciz için gelenlere silahla direndi
Vali Günaydın Kızılay’ın Kan Bağış Standını Ziyaret Etti
YEREL HABERLER Vali Günaydın Kızılay’ın Kan Bağış Standını Ziyaret ...
Pompalıyla icra görevlilerine direndi, Emniyet Müdürü ikna etti
YEREL HABERLER Pompalıyla icra görevlilerine direndi, Emniyet Müdürü ...
Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel “Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz”
YEREL HABERLER Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel “Galibiyet ...
Başkan Büyükkılıç’tan kan bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan kan bağışı çağrısı
Kayserispor'a güçlü destek
YEREL HABERLER Kayserispor'a güçlü destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X