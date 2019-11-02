Başkan Büyükkılıç meslektaşlarıyla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Minimal İnvaziv Cerrahi’de Yenilikler konulu bölge toplantısına katıldı. Toplantıda meslektaşlarına Kayseri’yi anlatan Başkan Büyükkılıç, sağlık turizmi başta olmak üzere turizm alanında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Minimal İnvaziv Cerrahide Yeni Yaklaşımlar konulu bölge toplantısında Kayseri’nin özellikleri ve güzelliklerini anlattı. Kayseri’nin en önemli özelliğinin uyum kültürü olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, turizm konusunda yaptıkları çalışmalardan da bahsetti. Bir hekim olarak sağlık konusunu ön plana çıkarmaya çalıştığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Sağlık Turizmini etkili hale getirmek için Sağlık Turizmi Çalıştayı yaptık ve çok güzel sonuçlar elde ettik” dedi.

Kayseri’nin Erciyes gibi bir değere sahip olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Erciyes’in uluslararası boyutta bir kış turizm merkezi olduğunu dile getirerek, Ukrayna, Rusya, Polonya ve Belasrus’tan charter seferlerin yapıldığını söyledi. Erciyes’e bu ülkelerden geçen yıl 25 bin civarında yabancı turist geldiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bu yıl 50 bin civarında rezervasyon yapıldığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes’e Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yapmak için de çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Kayseri’nin bir başka zenginliğinin de mutfağı olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri sucuk pastırma ve pastırmadan öte pek çok lezzetlere sahip. Çünkü Kayseri bölgenin merkezi. Gastronomi çalıştayını 1617 Kasım’da yapacağız. Ardından uluslararası boyutta kongreye dönüştüreceğiz” dedi.

KAYSERİ 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

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