Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ligin 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 10. haftasında yarın İ.M. Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kente geldi. Erkilet Havaalanına iniş yapan kafileyi, Fenerbahçe'li taraftarlar karşıladı. Taraftar burada tezahüratlarda bulunarak takımlarına destek verdi. Fenerbahçe kafilesi daha sonra kalacağı otele hareket etti.

İ.M. KayserisporFenerbahçe maçı yarın saat 19:00'da Kadir as Stadı'nda oynanacak.

KAYSERİ 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:45

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.