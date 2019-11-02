Fenerbahçe'ye Kayseri'de meşaleli karşılama

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-SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak saat 18.00'de Erkilet Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılamada teknik direktör Ersun Yanal ile futbolcular Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç'e çiçek verildi. Havaaalanı çıkışında taraftar meşalelerle yolu kapatarak takım otobüsünün önünde tezahüratta bulundu. Fenerbahçe kafilesi otobüse binerek daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sarı-lacivertli takımın havaalanı önünde beklemesi

-Fenerbaahçeli futbolcuların karşılanması

-Genel detay



KAYSERİ 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:45

YATSI 19:03

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