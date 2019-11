Erciyes'e direk uçuş yapacak ülke sayısı 4'e çıktı Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "Bu sene ülke çeşitliliğimiz de artacak" " Erciyes turizminin 12 aya yayılabilir mahiyet arz etmesi yatırımcıların iştahını kabarttı"

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'e direk uçuş yapan ülkeler arasına Belarus da eklendi. Daha önce Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan carter uçakla Kayseri'ye direk uçuş sağlanırken bu yıl Belarus'tan da Kayseri'ye direk uçakla turist gelecek.

Erciyes’e kayak için gelen ve Kayseri'de konaklayan yabancı misafir sayısının Almanya, Fransa, Amerika gibi ülkelerden gelen turistlerle birlikte 20 bine ulaştığını ifade eden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı; "Erciyes 2012 kışından itibaren yeni yüzüyle Erciyes master planı kapsamında oluşan bu kompleks yapıyla hizmet vermeye başladıktan itibaren biz Erciyes A.Ş. olarak gözümüzü hem yurt içinde hem yurt dışındaki pazarla çevirdik ve yapılan tanıtımlar, sunumlar yurt dışı fuar katılımları gibi vesilelerle çok şükür 3 sene önce Kayseri tarihinde ilk defa Erciyes’e uçakla misafir getirmeyi başardık. Bu sene Rusya'dan Moskova Kayseri uçuşlarıyla direkt olarak misafirlerimiz Erciyes'e geldiler. Hem Kayseri de, hem Erciyes'de, hem de bölgemizde zaman geçirerek bir haftalarını geçirdiler. Akabinden bu sayı Ukrayna ve Polonyayı içine alacak şekilde 3 ülkeye çıktı Geçtiğimiz sene 3 ülkeden her Cuma bir uçak misafirimiz gelip Erciyes'de kayak yapıyordu ve buradaki olan biteni de keyifle gittikleri zaman kendi vatandaşlarına anlatıyorlardı. Bunun da tanıtım etkisiyle özellikle Kapadokya bölgesinde olmamız kayakla beraber insanların peribacalarını, balon turizmini yaşayabilmeleri Kayseri merkezini Erciyes Dağına olan yakınlığından dolayı Kayseri lezzetleriyle, Kayseri'deki alışveriş imkanlarıyla buraya gelen misafirlerin hem hal olması hakikaten dünyada eşi benzeri olmayan bir turizm, bir kayak restinasyonu olduğunu tüm dünyaya anlatmış oldu. İlave olarak Belarus eklendi. Geçtiğimiz ilkbahar ayından itibaren Erciyes paketleri Belarus'ta da tanıtılıyor, Belarus'ta da satışa çıkarılıyor ve bu sene ülke çeşitliliğimiz de artacak. Bizi sevindiren nokta şu ki, geçtiğimiz sene yaklaşık 7 bin civarında misafirimiz carterlarla gelmişken Erciyes’e kayak için gelen ve Kayseri'de konaklayan yabancı misafir sayısı içerisine Almanya, Fransa, Amerika gibi ülkeleri de alarak 20 bine ulaştı. Dolayısıyla sadece carter ile gelen insanlar değil aynı zamanda İstanbul ve Ankara üzerinden aktarmalı aileleriyle, arkadaşlarıyla Erciyes'de kayak yapan turistlerin sayısı ve bunu her geçen yıl daha da artması bizleri daha da mutlu eden bir gelişme olarak kaydediliyor" ifadelerini kullandı.

Erciyes'de otellerin gelen misafirlerin artık taleplerini karşılamakla yetersiz kaldığına vurgu yapan Cıngı, Erciyes turizminin 12 aya yayılabilir mahiyet arz etmesi yatırımcıların ve otelcilerin iştahını kabarttığını ifade etti. Cıngı; "Şehir otellerimiz de kışın neredeyse yüzde 8085 oranında kayakçı misafir ediyor, Erciyes turizminden nasibini alıyorlar. Zaten büyükşehir belediyemizin de Erciyes’e yapmış olduğu bu yatırımın altındaki sebep, Kayseri'nin bu yakın mesafeden dolayı Erciyes’e gelen turist ile daha fazla kalkınması, daha fazla döviz alması ve şehrin sosyokültürel hayatına Erciyes turizmine katkıda bulunması. Özellikle son üç yıldır koymuş olduğumuz bu hedeflere büyükşehir belediyesi olarak ulaşmış durumdayız. İnşallah çok daha ötelere gidecek, çok kısa süre içerisinde eminiz ki Erciyes’e her gün bir carter inecek, yüz binleri bulan yabancı misafirlerimiz Erciyes’e gelip kayak yapacak ve bölgede zaman geçirecek. Dolayısıyla bu talep karşılanmamaya başlayınca yavaş yavaş otel yatırım gruplarımız Erciyes’e olan ilgisini, alakasını artırdılar. Artık Erciyes’e odaklanmaya başladılar ve çok farklı yatırım gruplarıyla toplantılar yapıyoruz. Erciyes’e geliyorlar, buradaki yatırım imkanlarını özellikle otel ve konaklama bazındaki yapılabilecek şeylerin neler olabileceği kendi gözleriyle görmek istiyorlar. Biz muhtelif gruplara zaman zaman şehir dışında, yurt dışında sunumlar yapıyoruz. Erciyes’e yatırımlar çekmeye çalışıyoruz. Erciyes'de özellikle yazın yapılan aktiviteler, festivaller, yüksek irtifa kampları ve şuan da hala inşası devam eden ve yıl başına bitip gelecek sene hizmete sunacağımız futbol sahalarımız yatırımcıların iştahını daha da kabartmaya başladı. Çünkü artık sadece Erciyes’e 45 aylık bir sezon olmayacak inşallah spor turizmi ile beraber futbol, basketbol, yüzme, atletizm, bisiklet gibi sporları içine alan geniş bir çerçevede Erciyes bir spor merkezi olacak, bir yüksek irtifa kamp merkezi olacak. Zaten bunun adımlarını attık ve özellikle bisiklet sporunda ciddi bir gelişme yakaladık. Artık onlarca ülke Erciyes’e gelip profesyonel bisiklet irtifa kampı yapıyorlar. Zaten şehirde de bisiklet yarışlarıyla gelen bisikletlilerin yaptıkları antrenmanlarla bu da çok rahat görülebilir hale geldi. Bu gibi imkanlar Erciyes'deki altyapının daha da gelişmesi ve Erciyes turizminin 12 aya yayılabilir mahiyet arz etmesi yatırımcıların da otelcilerimizin de acentelerimizin de iştahını kabartan bir noktaya ulaştı" dedi.

