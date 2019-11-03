Türkiye Voleybol Bayanlar 2.Lig Kayseri OSB Atletikspor- Gaziantep Zeugmaspor:3-0

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Türkiye Voleybol 2.Lig 6.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor ligin ilk haftasında sahasında konuk etiği Gaziantep ekibi Zeugma Spor'u set vermeden 30 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.

Salon: OSB Teknik Koleji

Hakemler: Ömer Açıcı xx, Mustafa Hasta xx

Kayseri OSB Atletikspor: Zeyneb Ülkü xxx, Beyza Dursun xxx, Ayşegül Peker xxx, Rabia Nehir xx, Merve Nur xx, Hatice Sadak xx, Sudenaz Demirtaş xx, Gözde Öztürk xxx, Zehra Karagöz xx, HandeAlbayrak (xxx), Şeydanur İşler xxx, Neriman Korkmaz xxx, Eda Ünal xx

Gaziantep Zeugma Spor Kulübü: Neziha Kılıç x, Döndü Nur x, Ceren Nur x, Merve Polat x, Yağmur Arslan x, Seda Yalçındağ x, Rabia Kupeli xx, Fatma Melike xx

Setler:

1.Set:2514 (Kayseri OSB Atletikspor)

2.Set:2515 (Kayseri OSB Atletikspor)

3.Set: 2515 (Kayseri OSB Atletikspor)

KAYSERİ 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:44

YATSI 19:02

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