Kayseri Birinci Amatör Küme Sanayi Esnafspor-Argıncık Esnafspor: 1-0

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda ligin 7.haftasında oynanan zorlu karşılaşmada Sanayi Esnafspor, Argıncık Esnafspor'u 10 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Rıza Öztürk xx, Muhammed Ülker xx, Yusuf Adsalmış xx
Sanayi Esnafspor: Ömer Aktosun xxx, Burak Kefkir xxx, Hüseyin Çakır xxx, Maraf Şahin xx (Dk.58 Erdal Kantemir xx) Erdal Demir xxx, Metin Tanrıverdi xxx, Furkan Karakaya xxx, Ömer Karlı ** (Dk.65 Yusuf Beyazıt *) Recep Tayyip Fidan xxx, Gökhan Yeşilbaş xxx, Fatih Çetin xxx (Dk.70 Kaan Demirtaş xx)
Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt xx ,Emre Öksüz xx, Zişan Tayyip Sağlam xx, Doğan Çarboğa xx, Fatih Karakuş xx, Murat Ergin xx, Saffan Karasu xx, Olcay Ülger xx Durmuş Tarım xx, (Dk.60 Duran Yılmaz x) Cafer Eroğlu xx, (Dk.73 Ergün Ünal *) Seyfi Atıcı * (Dk.55 Samet x)
Gol: Hüseyin Çakır dk (Sanayi Esnafspor)
Kaçan Penaltı:Emre Öksüz dk (Argıncık Esnafspor)
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03 Kasım 2019 Pazar
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