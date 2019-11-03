Kayseri Şeker heyeti Kazakistan'ın enerji ve yakıt merkezi Pavlodar'da

Kardeş Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin isteği ve organizasyonunda, Kayseri Şeker heyeti Kazakistan Pavlodar bölgesi ve Başkent Nur Sultan’da temaslarda bulundu.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Kayseri Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Oğuzhan Ulu, Kayseri Şeker Yatırım ve Projeler Müdürü Ümit Almak’dan oluşan Kayseri Şeker heyetinin, Kazakistan Başbakan Yardımcısı, Tarım Bakanı, Pavlodar Bölgesi Valisi ve Sarmuk Kazyna İnvest Genel Müdürü ile toplantılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Yılda 80 milyon ton kömür madeni çıkartılan, termal elektrik santralleri, petrol rafinerisiyle Kazakistanın "enerji ve yakıt merkezi " olarak bilinen 753 bin nüfuslu Pavlodar Eyaleti’nin ticaret yaptığı 70'ten fazla ülkenin başında Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Almanya, Özbekistan, Kırgızistan, İtalya ve ABD geliyor. Pavlodar'dan bu ülkelere kömür, alüminyum, elektrik, kimya ve tarım ürünleri ihraç ediliyor.

Kazakistan ziyareti ile ilgili açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kardeş Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin isteği ve organizasyonunda, Kazakistan’a yaptığımız seyahatta; Pavlodar bölgesi ve Başkent Nur Sultan’da temaslarda bulunduk. Başbakan Yardımcısı, Tarım Bakanı, Pavlodar Bölgesi Valisi ve Sarmuk Kazyna İnvest Genel Müdürü ile toplantılar gerçekleştirdik. Pavlodar Bölgesine yapılması düşünülen şeker fabrikası ile ilgili ön inceleme ve değerlendirmeler yaptık. Kayseri Şeker’in isminin ve gücünün Türkiye sınırlarını aştığını gördük. Allah zeval vermesin. Ülkemiz ve çiftçimiz adına doğru işler yapmayı nasip eylesin dedi.

Öte yandan, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul ile birlikte 23 ağustos tarihinde Kayseri Şeker Fabrikasını ziyaret ettikleri ve 24 ekim 2019 tarihinde ise Kayseri Şeker’den de Kazakistan’a teknik bir heyet gönderildiği belirtildi.

KAYSERİ 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:36

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