Kayseri OSB Teknik Koleji - Gaziantep Zeugma Spor Kulübü: 3-0

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SALON: OSB Teknik Koleji
HAKEMLER: Ömer Açıcı, Mustafa Hasta
OSB TEKNİK KOLEJİ SPOR: Zeyneb Ülkü, Beyza Dursun, Ayşegül Peker, Rabia Nehir, Merve Nur, Hatice Sadak, Sudenaz Demirtaş, Gözde Öztürk, Zehra Karagöz, Hande Albayrak, Şeydanur İşler, Neriman Korkmaz, Eda Ünal
GAZİANTEP ZEUGMA SPOR KULÜBÜ: Neziha Kılıç, Döndü Nur, Ceren Nur, Merve Polat, Yağmur Arslan, Seda Yalçındağ, Rabia Kupeli, Fatma Melike
SETLER: 3-0 (25 -14, 25 15, 25 15)
SÜRE: 64 dakika (22, 20, 22)
Türkiye Kadınlar Voleybol 2'nci Lig 6'ıncı grubun ilk haftasında Gaziantep Zeugma Spor Kulübü'nü konuk eden OSB Teknik Koleji Spor, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
KAYSERİ
03 Kasım 2019 Pazar
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