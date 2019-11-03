Bellona Kayseri Adana'da kazandı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig maçında Adana Basketbol ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı. 8096'lık skor ile maçı kazanan Bellona Kayseri oldu.
Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Ergin Sarı xx, Ogün Cılız xx, İsmail Binbir **
Adana Basketbol: Melis Uçar x (2), İrem Naz Topuz x (6), Nur Nihan Dabakoğlu x (2), Sera Özelçi x (6), Maryna Ivashchanka x (3), Danielle Shawn Adams xxx (27), Nuran Tutsak x (2), Sevgi Tonguç x, Alexis Sade Prince xx (9), Elina Babkina Dikaioulaku xxx (23)
Bellona Kayseri Basketbol: Kübra İmren Siyahdemir x (3), Klaudia Perisa xx (7), Beril Albayrak x, Ayşegül Günay Aladağ xxx (11), Gülse Uğur x (2), Sanem Gamze Zeren x (3), Luca Ivanovic xxx (17), Fatma Dikmen x, Gizem Sezer x (4), Kennedy Valentine Burke xxx (29), Shacobia Barbee xxx (20)
Periyotlar: 1.Periyot: 1419 (Bellona Kayseri lehine) 2.Periyot: 2322 (Adana Basketbol lehine) 3.Periyot: 1528 (Bellona Kayseri lehine) 4.Periyot: 2827 (Adana Basketbol lehine)
Devre: 3741 (Bellona Kayseri lehine)
5 Faul Alan: Alexis Sade Prince (Adana Basketbol)
KAYSERİ
03 Kasım 2019 Pazar
- İMSAK 05:36
- GÜNEŞ 06:59
- ÖĞLE 12:27
- İKİNDİ 15:18
- AKŞAM 17:44
- YATSI 19:02