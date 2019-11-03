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Bellona Kayseri Adana'da kazandı

İHA

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig maçında Adana Basketbol ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı. 8096'lık skor ile maçı kazanan Bellona Kayseri oldu.

Bellona Kayseri Adana'da kazandı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig maçında Adana Basketbol ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı. 8096'lık skor ile maçı kazanan Bellona Kayseri oldu.
Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Ergin Sarı xx, Ogün Cılız xx, İsmail Binbir **
Adana Basketbol: Melis Uçar x (2), İrem Naz Topuz x (6), Nur Nihan Dabakoğlu x (2), Sera Özelçi x (6), Maryna Ivashchanka x (3), Danielle Shawn Adams xxx (27), Nuran Tutsak x (2), Sevgi Tonguç x, Alexis Sade Prince xx (9), Elina Babkina Dikaioulaku xxx (23)
Bellona Kayseri Basketbol: Kübra İmren Siyahdemir x (3), Klaudia Perisa xx (7), Beril Albayrak x, Ayşegül Günay Aladağ xxx (11), Gülse Uğur x (2), Sanem Gamze Zeren x (3), Luca Ivanovic xxx (17), Fatma Dikmen x, Gizem Sezer x (4), Kennedy Valentine Burke xxx (29), Shacobia Barbee xxx (20)
Periyotlar: 1.Periyot: 1419 (Bellona Kayseri lehine) 2.Periyot: 2322 (Adana Basketbol lehine) 3.Periyot: 1528 (Bellona Kayseri lehine) 4.Periyot: 2827 (Adana Basketbol lehine)
Devre: 3741 (Bellona Kayseri lehine)
5 Faul Alan: Alexis Sade Prince (Adana Basketbol)

KAYSERİ

03 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:18
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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