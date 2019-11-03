Süper Lig: İM Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 10. haftasında İM Kayserispor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelede 20 dakika golsüz eşitlikle geçildi.
KAYSERİ
03 Kasım 2019 Pazar
- İMSAK 05:36
- GÜNEŞ 06:59
- ÖĞLE 12:27
- İKİNDİ 15:18
- AKŞAM 17:44
- YATSI 19:02
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