Süper Lig: İ.M. Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'yi 10 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Hasan’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Muriç, kafayla topu filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

49. dakikada ceza sahası önünde topu önünde bulan Moses’in sert şutunda top yandan auta çıktı.

57. dakikada Mensah’ın savunmanın arkasına attığı topla kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Umut, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 10

73. dakikada yaşanan karambolde topu ceza sahası önünde bulan Gostavo’nun vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Deniz ortaladı, arka direkte Zanka’nın kafa vuruşunu kaleci Lung çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Hasan Ali’nin sert vuruşunda savunmadan seken topu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.

87. dakikada Adebayor’un uzaklaştırmaya çalıştığı top Deniz Türüç’ün önünde kaldı. Deniz’in ceza sahası dışarından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Deniz, topu müsait durumdaki Muriç'e indirdi. Muriç'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Erdinç Sezertam xx, Süleyman Özay xx

İ.M. Kayserispor: Lung xx, Adebayor xx, Abdennour x, Poulain x (Levent dk. 27 x), Bilal x (Henrique dk. 64 xx), Umut xxx, Lopes x, Djedje x (Ben Rienstra dk. 83 ?), Yasir x, Mensah xx, Şamil xx

Yedekler: İsmail, Ramazan, Hasan, Emre, Nurettin, Mert, Ziya

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Fenerbahçe: Altay x, Hasan x, İsla xx, Emre xx (Tolga dk. 70 x), Ozan x, Moses x (Deniz Türüç dk. 64 xx), Serdar x, Gustavo x, Rodrigues x, Zanka xx (Mevlüt dk. 77 x), Muriç x

Yedekler: Harun, Tolgay, Dirar, Sadık, Zajc, Jailson, Alper

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Umut (dk. 57) (İ.M. Kayserispor)

Sarı Kartlar: Rodrigues, Tolga, Serdar (Fenerbahçe), Yasir (İ.M. Kayserispor)

KAYSERİ 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:44

YATSI 19:02

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