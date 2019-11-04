Kayseri Süper Amatör Küme’de 7.hafta geride kaldı Develispor liderliğini sürdürdü

Kayseri Süper Amatör Küme’de hafta sonu oynanan 7. hafta karşılaşmaları ile geride kaldı. Oynanan 7 karşılaşmada toplam 26 gol atıldı.
İşte haftanın sonuçları;
Kayseri Şekerspor 51 Buğdaylıspor
Kayseri Yolspor 20 Trend Gayrimenkulspor
Esen Makina Belsinspor 61 Kayseri Demirspor
Develispor 20 Hacılar Erciyesspor
Kocasinan Şimşekspor 14 Kayseri Sağlıkspor
Kayseri Gençlerbirliği 10 Özvatan Gençlikspor
Kocasinan Ülküspor 21 Talas Anayurtspor
KAYSERİ
04 Kasım 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:37
- GÜNEŞ 07:00
- ÖĞLE 12:27
- İKİNDİ 15:17
- AKŞAM 17:43
- YATSI 19:01