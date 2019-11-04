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Talas'tan çiftçiye eğitim desteği

İHA

Talas'tan çiftçiye eğitim desteği

Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilere, ‘sürdürülebilir kırsal kalkınma’ kapsamında tarımsal eğitim desteği verilecek. Kış mevsimi boyunca sürecek eğitimlerden ilk etapta 60 kişinin yararlanması amaçlanıyor. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliği ile yapılacak projede toplamda 160 saatlik eğitimin yanısıra danışmanlık hizmeti de verilecek.
Eğitim çalışması kapsamında ‘modern hayvan yetiştiriciliği tekniklerinin öğretilmesi ve benimsetilmesi’ ile hayvan yetiştiriciliğine yeniden ivme kazandırılması amaçlanıyor. Ayrıca bilgi eksikliklerinin giderilmesiyle ürünlerdeki kalitenin artması, buna bağlı olarak da satışın ve gelir seviyesinin yükselmesi ve kırsaldaki refahın artması da projenin hedefleri arasında yer alıyor. Toplam 3 ay sürecek programda 2 grup halinde çiftçilere 160 saat eğitim verilecek. Büyük ve küçükbaş hayvan üreticileri ile çiftçileri kapsayan program kapsamında 17 kırsal mahallede bulunan toplam 60 kişilik gruba eğitim verilmesi planlanıyor.
‘Yerinde İstihdamı Amaçlıyoruz’
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitim programıyla kırsalda üretimin ve kalitenin arttırılmasının amaçlandığını belirterek, “Talas’ta tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Yaz aylarında tarlada, bağda ve bahçede çalışan çiftçimizin kış aylarındaki boş vakitlerini daha verimli geçirmesi ve bir sonraki yıla hazır halde girmesi amacıyla bir dizi eğitim programı düzenledik. Bu kapsamda ORAN Kalkınma Ajansıyla birlikte önümüzdeki günlerde kırsal mahallelerde eğitimlere başlanacak. Böylece daha verimli tarım ve hayvancılık yapılması sağlanacak. Uzun vadede de hem yerinde istihdam gerçekleşmiş olacak hem de kırsal mahallelerde refah artışı sağlanacak” diye konuştu.

KAYSERİ

04 Kasım 2019 Pazartesi

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