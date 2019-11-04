İncesu Belediyesi Meclis Toplantısı Yapıldı

İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Kasım ayı olağan meclis toplantısı Mustafa İlmek Başkanlığında yapıldı.
Belediye Başkanı Mustafa İlmek başkanlığında yapılan toplantıda Meclis Gündeminde bulunan 2 Asıl 3 adet Ek gündem olmak üzere toplam 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Başkan İlmek, İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ederek alınan kararların İncesu’ya hayırlı olması dileklerinde bulundu.
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04 Kasım 2019 Pazartesi
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