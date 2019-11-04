İncesu Belediyesi Meclis Toplantısı Yapıldı

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İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden, Kasım ayı olağan meclis toplantısı Mustafa İlmek Başkanlığında yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa İlmek başkanlığında yapılan toplantıda Meclis Gündeminde bulunan 2 Asıl 3 adet Ek gündem olmak üzere toplam 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Başkan İlmek, İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ederek alınan kararların İncesu’ya hayırlı olması dileklerinde bulundu.

KAYSERİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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