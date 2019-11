Develispor Başkanı Başkan Kabak, "Şampiyon Olacağına İnancımız Tamdır"

Develispor'un kendi sahasında Hacılar Erciyes'i 20 mağlup etmesinin ardından Develispor Başkanı Ali Kabak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Develispor Başkanı Ali Kabak açıklamasında, "Öncelikle her zaman olduğu gibi bizden desteğini esirgemeyen her maçta yanımızda olan taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün bütün varını yoğunu sahaya yansıtarak Hacılar Erciyes maçını 20'lık skor ile kazanan futbolcu kardeşlerimize ve teknik ekibimize aldıkları galibiyetten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rakip Takımı da mücadelesinden dolayı kutluyor, sonraki maçlarında başarılar diliyoruz" dedi.

Başkan Kabak, "Bizler Develispor olarak her zaman en ileriyi en yukarıyı hedefliyoruz. İnşallah yolun sonunda hak ettiğimiz hedeflediğimiz şampiyonluğu Develi'li hemşehrilerimize ve Develi Spor camiasına armağan etmek istiyoruz. Bizler her zaman futbolcu kardeşlerimizin maddi manevi yanlarındayız onlar bu desteği her zaman arkalarında hissetsinler. Son olarak yeniden galip geldiğimiz için ve liderliğimizi sürdürdüğümüz için mutlu olduğumuzu söylemek istiyoruz. Yolun sonu Şampiyonluk olacağına inancımız tamdır." ifadesinde bulundu.

