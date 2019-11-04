İl Sağlık Müdürü Benli: "İnsanlar organ bağışı yapmaktan çekinmesin" Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: "Organ bağışı yapalım, hayatları kurtaralım" Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan: "İnsanları organ bağışı yapmaları hususunda, yapmış oldukları bağışın arkasında durmaları hususunda göreve davet ediyoruz"

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Canlıdan bağışı Türk Milleti olarak seviyoruz ancak özellikle beyin ölümü gerçekleştirdikten sonra veya tıbben hayatı bittikten sonra da organ bağışı yapma konusunda eksiğimiz var. İnsanlarımızın organ bağışı yapmaktan çekinmemelerini istiyorum" dedi.

39 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla cumhuriyet meydanında organ bağışı standı açıldı. Standın açılışın konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, beyin ölümü gerçekleşen veya tıbben hayatını kaybedenlerde organ bağışı noktasında eksiklik olduğunu ifade ederek, vatandaşların organ bağışı yapmaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi. Benli konuşmasında; "Organ bağışı, ülkemizde organ nakli yapan merkezlere yapılmaktadır. Organ bağışındaki en zayıf noktamız; canlıdan bağışı Türk Milleti olarak seviyoruz ancak özellikle beyin ölümü gerçekleştirdikten sonra veya tıbben hayatı bittikten sonra da organ bağışı yapma konusunda eksiğimiz var. Bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Türkiye’de yaklaşık 25 binin üzerinde organ bağışı bekleyen hastanın olduğunu düşünürsek çok hayat vereceğini ümit ediyorum. Dini anlamda konunun yanlış değerlendirildiğini düşünüyorum. Organ bağışı yapmak; ‘Bir kişiye hayat veren cihana hayat vermiş’ ilkesiyle örtüşen bir duruştur. Bunu da peygamber efendimiz hadisi şeriflerinde buyuruyor. Bundan dolayı insanlarımızın organ bağışı yapmaktan çekinmemelerini istiyorum. Kayseri’de organ nakli bekleyen yaklaşık 540 hastamız var. Baktığımızda gerçekten organ nakli bekleyen bir diyaliz hastasını düşünürsek eğer haftanın 3 günü diyalize giriyor, konforsuz bir şekilde geçiriyor. Yani hayatının yüzde 50’si konforlu bir şekilde olmuyor. Onun için organ bağışı yaptığımız zaman bu insanların hayatına dokunmuş olacağız. Sadece böbrek nakli olarak düşünmemek gerekir; karaciğer, kalp, akciğer, ince bağırsak, deri, kornea, kemik iliği naklini düşündüğünüz zaman gerçekten bir bedenden birçok cana hayat vermiş olacak bir durumda organ bağışı. Organ bağışı yapalım, hayatları kurtaralım" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık İşleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan ise şahsın kendisinin bağışçı olmasına rağmen yakınlarının müsaade etmediği takdirde organların alınamadığını ifade ederek, vatandaşların duyarlı olmasını istedi. Ceylan; "Bugün burada 39 Kasım Organ Bağışı Haftası münasebetiyle farkındalık oluşturmak amacıyla bir stant açmış bulunuyoruz. Organ bağışı; yetmezlik çeken, ihtiyaç duyan, sürekli bir takım desteklere maruz kalan vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde yeniden iş hayatına dönebilmeleri, konforlu bir hayat yaşayabilmeleri için gerekli olan bir durum. Kayseri’de maalesef organ bağışı hususunda yeterli bir rakamda değiliz. Geçen yıl toplam ilçelerimiz dahil yapılmış olan bağış sayısı 507. Ama önemli olan sadece bağış yapmak değil, arkasından bu bağışın yerine ulaşması durumu söz konusu. Ülkemizde maalesef en çok canlıdan canlıya organ nakli yapılıyor. Bu şekilde bağışlar daha fazla oluyor ama beyin ölümü gerçekleşmiş olan vakalarımızın bağışı hususunda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Şahıs, kendisi bağışçı olmuş olsa bile yakınları müsaade etmediğinde ilgili organlar alınamıyor ve toprak oluyor. Bu, bizim ülke olarak ciddi sorunumuz. İlimizde yeterli sayıda donör alınamadığı için organ nakli hususunda yeterli çalışmalar yapılamıyor. Ciddi derecede eğitim verilmiş, yetiştirilmiş olan, buna gönül vermiş olan hekimlerimiz nakil yapamıyorlar. Nakil yapılabilmek için bağışçının olması gerekiyor, bağış olması gerekiyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bugün kendilerinin ihtiyacı olmayabilir ama yarın ihtiyaçlarının olmayacağının hiçbir garantisi yok. Buna hepimiz dahiliz. Hepimiz bunu düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. İnsanların organ bağışı yapmaları hususunda, yapmış oldukları bağışın arkasında durmaları hususunda göreve davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

KAYSERİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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