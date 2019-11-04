Spor Toto Elit Akademir U19 Ligi İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2

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Spor Toto Elit Akademi U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 21 mağlup oldu. SarıKırmızılılar aldığı mağlubiyetle 10.haftayı 10 puanda kapattı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Mehmet Yeni Ay xx, Ömer Hürcan Yücel xx, Deniz Apaçık xx

İstikbal Mobilya Kayserispor U19: Doğan Alemdar x, Ahmet Zekeriyya Kartal , Barış Emirhan Doğan x, Ömer Memiş x, Erden Tomarza x, Gabriel Kalu xx, Lukman Tobı xx, Taner Gümüş xx, Süleyman Okçu x, (Dk.58 Selahattin Seyhun x), Ercan Çifçi xx, Ümran Zambak x (Dk.43 Ömer Uzun x)

Fenerbahçe U19: Abdullah Yiğiter xx, Uğur Kaan Yıldız x, (Dk.17 Kemal Bayrak xx) Emir Miray Köksal xx, Deniz Yılmaz xx, Gürkan Başkan xx, Eyüp Akcan xx, Serhat Ahmetoğlu xx,(Dk.57 Emin Can Uysal x), Emre Nasuh xx, Gülhan Üreyen xxx, Muhammed Gümüşkaya xx, Muhammet Ömer Çakı xx (Dk.62 Oğuz Kaan Ünsal x)

Goller: Ümran Zambak dk 34 (İstikbal Mobilya Kayserispor U19), Gülhan Üreyen dk 33 ve 44 (Fenerbahçe U19)

Sarı Kartlar: Erden Tomarza, Barış Emirhan Doğan, Ömer Memiş (İstikbal Mobilya Kayserispor U19), Muhammet Ömer Çakı, Deniz Yılmaz, Abdullah Yiğiter, Gülhan Üreyen (Fenerbahçe U19)

Kırmızı Kart: Ömer Toprak dk 73 (Fenerbahçe U19)

KAYSERİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:43

YATSI 19:01

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