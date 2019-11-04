Yahyalıspor ilk galibiyetini aldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Ligin 7.haftasında sahasında ve taraftarı önünde oynadığı maçta Kırşehir ekibi Mucur Yabanlıspor'u 50 ile geçen YeşilBeyazlılar şeytanın bacağını kırdı. Ligde iyi başlayan ancak talihsiz sonuçlar alan Yahyalıspor ilk galibiyetini almanın sevincini yaşıyor.

Mucur Yabanlıspor karşısında Yahyalıspor'a galibiyeti getiren golleri Süleyman Öztürk, Emre Özden, İsmet Yazgan ve Ramazan Durdu (2) kaydetti. Mucur Yabanlıspor karşısında her iki yarıda oynadığı futbolu attığı şık goller ile süsleyerek 3 puana uzanan Yahyalıspor puanını 7'ye çıkardı. Ligde geride kalan 7.hafta sonunda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan YeşilBeyazlılar ligin 8.haftasında sahasında Sorgun Belediyespor'u konuk edecek.

KAYSERİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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