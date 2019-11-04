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Başkan Büyükkılıç:“Akıllı şehircilik, ortak akılla şehri geleceğe taşımaktır”

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Akıllı Şehircilik Çalıştayı düzenlendi. İki gün sürecek olan çalıştayın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katılarak akıllı şehircilik uygulamalarıyla ilgili bilgi verdi. Başkan Büyükkılıç, ortak akılla şehri geleceğe taşımanın akıllı şehirciliğin ta kendisi olduğunu belirtti ve Kayseri'nin bilişimde çok daha fazla adından söz ettireceğini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç:“Akıllı şehircilik, ortak akılla şehri geleceğe taşımaktır”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Akıllı Şehircilik Çalıştayı düzenlendi. İki gün sürecek olan çalıştayın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katılarak akıllı şehircilik uygulamalarıyla ilgili bilgi verdi. Başkan Büyükkılıç, ortak akılla şehri geleceğe taşımanın akıllı şehirciliğin ta kendisi olduğunu belirtti ve Kayseri’nin bilişimde çok daha fazla adından söz ettireceğini kaydetti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehri her alanda geleceğe taşımak için bir çalıştaya daha imza attı. ‘Akıllı Şehircilikte Birlikte Çalışalım’ temalı iki gün sürecek Akıllı Şehircilik Çalıştayı Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi Erciyes Konferans Salonu’nda başladı.
Konferansın açılışını yapan Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, iki gün boyunca, 5 farklı oturumda, 23 konuşmacının akıllı şehir konusunda fikirlerini ifade edeceğini ve tüm konuşmaların kayıt altına alınarak kitapçık haline getirileceğini söyledi.
Çalıştaya katılan Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç da dünyanın gerisinde kalmamak adına yapılacak çalışmalarda tüm birimlerle beraber olmaya ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise sözlerine akıllı şehirciliğin her kıtaya, her bölgeye ve her şehre göre farklılık arz ettiğini dile getirerek, “Bizim için ortak akılla şehri geleceğe taşımak akıllı şehirciliğin ta kendisidir” dedi.
“Kayseri bilişimde adından söz ettirecek”
Kayseri’nin turizm, bilişim ve festivallerle de anılması gerektiğini ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilişimde çok güzel işler çıkaran bilişim şirketlerimiz, üniversitelerimizde ilham kaynağı araştırmalara imza atan akademisyenlerimiz, Teknokent bünyesinde birçok yeni patent alarak endüstriyel ürün geliştiren arge firmalarımız, sanayimizde teknolojik altyapıyı üretime yansıtan müteşebbislerimiz, endüstri 4.0 farkındalığı için çalışan Ticaret ve Sanayi Odalarımız, ilçe belediyelerimiz ve Bilim Merkezimizle bu şehir bilişimde çok daha fazla adından söz ettirecektir.”
‘Akıllı şehirden akıllı uygulamalar’
Kayseri’de özellikle seçim sürecinde söz verdikleri gibi akıllı şehir olma yolunda ciddi adımlar attıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu uygulamalardan bazılarını katılımcılarla paylaştı. Pek çok alanda çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Akıllı aydınlatma ve akıllı sulama sistemlerimiz KASKİ ve Elektrik Şirketimiz tarafından park ve bahçelerimizde pilot uygulama olarak devam ettiriliyor. Bu uygulamalardan çok ciddi tasarruf sağladığımızı söyleyebilirim. Ulaşımda da pek çok uygulamayı yürütüyoruz. 5 kavşağımızda Akıllı kavşak çözümlerimiz test ediliyor. İlerleyen süreçte önce 52 kavşağa daha sonra sinyalize olan tüm kavşaklarımıza uygulayacağız. Ulaşımda ayrıca akıllı otopark çalışmalarımızın testleri de tamamlandı. Türkiye’ye örnek uygulamalarımızdan bisiklet paylaşım ağımız her geçen yıl daha geniş bir alanda daha fazla kişi tarafından kullanılıyor. Ulaşımda ayrıca Mobil Ulaşım Bilgi Sistemi ile tüm araçların ne zaman nereye geleceği ile ilgili bilgiyi takipçilerimizle paylaşıyoruz. Çağrı merkezinde ise 153 üzerinde tek numaraya geçildi. Şu anda 16 ilçe belediyemiz ve KASKİ ile ilgili tüm talepler tek merkezden koordine ediliyor, takibi yapılarak çözüme kavuşturuluyor. Coğrafi bilgi sistemlerinde ülkemizde örnek gösterilen ve referans kabul edilen bir bilgi paylaşım altyapısı kurduk ve her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Tüm bunların yanında bilgi güvenliğinin gerektirdiği tüm tedbirleri alıyor ve daha efektif bir yönetim için şirketlerimizin bilgi işlem birimlerini birleştirilerek tek merkezden yönetiyoruz. Bu anlamda Bulut Bilişim Çözümlerini hayata geçirdik. Bu çözümleri tüm şirketlerimiz, altyapı kurumlarımız ve ilçe belediyelerimizin kullanımına da açacağız. Bu arada tüm akıllı şehir çalışmalarımız internet ortamındaki portalımızda yer alıyor. Burada sadece birkaçını sıraladığım akıllı şehircilik uygulamalarıyla ilgili çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Akıllı şehir olma yolunda Kayseri’nin tüm dinamiklerini harekete geçirmek ve potansiyelini ortaya koymak adına şehirde bu ekosistemin bir parçası olan tüm paydaşları bir araya getirmek istiyoruz. Bu çalıştayımızla bunu amaçladık. Ortak akılla hareket edilmesi, uyum kültürünün en üst seviyede gösterilmesi şehrimizin ve kurumlarımızın yararına olacaktır. Bu çalışmalar sadece belediyelerimiz için değil özellikle sanayimizin gelişmesi için de önem arz ediyor. Son yıllarda endüstri 4.0 diye adlandırılan ve 4’üncü Sanayi devrimi olarak nitelendirilen bir sanayi sistemini kurmak için birlikte çalışmalı ve teknolojiyi sadece kullanan değil üreten ve geliştiren bir toplum olmalıyız. Akıllı robot ve üretim bantlarının oluşmasını sağlayarak küresel anlamda diğer sanayi devleriyle yarışabilir hale gelmeliyiz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konuşmasının sonunda Kayseri’nin akıllı şehircilikte de örnek bir şehir olması için çalıştıklarını ve her türlü katkıya açık olduklarını kaydetti.
Çalıştaya katılan Vali Şehmus Günaydın ise, Kayseri’de her alandaki bilgilerle sağlıklı bir veri tabanı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Akıllı şehircilik konusunda Kayseri’de yapılan çalışmaları takdirle izlediklerini dile getiren Vali Günaydın, “Başka Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

KAYSERİ

04 Kasım 2019 Pazartesi

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