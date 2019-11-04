Başkan Öztürk:”Çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz”

Kayseri’nin Yahyalı İlçesi Dikme Mahallesi’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi işbirliğiyle yaptırılan halı sahanın açılış töreni ve ardından fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yaptırılan halı sahanın açılış törenine, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, Yerköyspor altyapı oyuncuları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk “ Böylesine güzel bir hizmeti mahallemize sundukları için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Bayer Özsoy’a ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Mahallemize hizmet veren Dikme Köyü Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’ne ve mahalle muhtarımıza da teşekkür ederim. İlgilenmediğiniz şey sizin değildir. Bugün burada üç güzelliğe imza atacağız. Birincisi, Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi’nin ortaklaşa yaptığı halı sahanın açılışı, ikincisi derneğimizin yaptırmış olduğu aş evinin açılışı, üçüncüsü ise 11.11.2019 tarihinde saat 11’i 11 geçe Türkiye’nin dört bir yanında dikeceğimiz 11 Milyon fidanın öncesinde prova niteliğinde fidan dikme etkinliği yapacağız. Yavrularımızın bu türlü sportif aktivitelerde bulunması çok önemli. Hem kötü alışkanlıklardan koruma adına, hem de geleceğin yıldızlarını, milli sporcuları ilçemizden çıkarmak adına. Biz bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. İnşallah Dikme ’deki genç yavrularımızda bu sahalarda yetişirse, biz geleceğimize biraz daha ümitle bakarız. Biz Dikme Mahallemizi seviyoruz, umarım sizde bizi yaptığımız hizmetlerden dolayı seversiniz.” diye konuştu.

Açılış töreninde Yerköyspor altyapı oyuncuları ile Dikme Mahallesi’ndeki çocuklar dostluk maçı yaptı.

Törenin ardından mahallede oluşturulan alana fidan dikme etkinliğine geçildi. Yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca etkinlikte,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye BaşkanıMemduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu adına fidan dikimi yapıldı.

KAYSERİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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