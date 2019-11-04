Pembe Boraze Cinayeti Davası’nda torun kırmızı bültenle aranıyor

Kayseri’de kesik baş cinayeti olarak bilinen 17 yaşındaki kızın 82 yaşındaki babaannesini 6 yıl önce öldürdüğü ve aldığı 10 yıl hapis cezası kararını İstinaf Mahkemesi’nin bozduğu Pembe Boraze Cinayeti Davası’nda, gelin ile iki torunu yeniden yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, yurt dışında olan torunun kırmızı bültenle yakalama kararının beklenilmesine karar vererek duruşmayı 2020 yılı Ocak ayına erteledi.

'6 yıl sonra 82 kişiden ifade alındı'

28 Nisan 2012 tarihinde ilçeye bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 82 yaşındaki Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen ve aradan geçen 6 yılda olayın faillerinin bulunamaması üzerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez'in talimatı üzerine özel ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden dedektiflerin de desteğiyle, Pembe Boraze dosyası yeniden incelemeye alındı. 6 ay süren teknik takip ve 82 kişiden alınan ifadeler sonucu yaşlı kadının, torunları R.K. ve F.B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yaşlı kadının olay tarihinde 17 yaşındaki torunu F.B., gelini S.B. (56) ve oğlu F.B. (55) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadelerden elde edilen bilgilere göre yaşlı kadının torunlarının namusu hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla torunları F.B. ile R.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Diğer cinayet şüphelisi olan torunu R.K. için yurtdışında bulunduğundan dolayı yakalanması için arama kararı çıkarıldı. Gelin S.B. hakkında başka bir soruşturma açıldığı öğrenilirken, F.B. ve R.K. hakkında ‘kasten nitelikli adam öldürme’ suçundan dava açıldı. Firari R.K.'nin dosyası tefrik edildi.

'TV programına katıldılar'

Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen cinayetin ardından olayın şüphelilerinin, faili meçhul olayları araştıran bir televizyon programına da katıldığı belirlendi. Cinayete kurban giden Pembe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 nacak ve 6 bıçak darbesi olduğu tespit edildi.

' Küçük kızları 10 yıl hapis cezası almıştı'

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Kasım 2018’de görülen davada tutuklu sanık F.B.’ye ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Olayda tahrik olduğu kanaatine varan mahkeme, sanığın olay tarihinde yaşının 18’den küçük oluşu, haksız tahrik indirimi ve duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak neticeten sanık F.B.’ye 10 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

'İstinaf, yerel mahkemenin kararını bozdu'

Temyize giden bu kararı İstinaf Mahkemesi usül yönünden bozdu. Dosyayı ve yerel mahkemenin kararını inceleyen İstinaf, tutuklu sanık F.B.(18)’nin tek başına yargılanmaması, diğer sanıkların dosyalarının tefrik edilmemesi ve anne ile iki kızının tek dosyada yargılanması gerekçeleriyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada tutuklu sanık F.B. ile tutuksuz sanık S.B.(57) ile mağdur ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, Almanya’da yaşayan ve kırmızı bülten ile aranan R.K. ise duruşmaya katılmadı.

Önceki celse zorla getirilme kararı çıkarılan ve bu celse hazır bulunan tutuksuz sanık S.B. mahkemede “Ben ve kızlarım kaynanama karşı öldürme eylemini işlemedi. Tanık olarak verdiğim ifadelerim geçerlidir. Şuanda R.K. yurt dışındadır, 30 sene kayınbabama, kaynanama ben baktım, yıkadım, giydirdim, yardım etmek suç mu? 2 yıldır ciğerimiz yanıyor” diye konuşurken, Tutuklu sanık F.D. de “Uzun zamandır tutukluyum, babaannemi ben öldürmedim, ev kızıydım, ben bakardım, tahliyemi istiyorum” dedi.

“Müge Anlı bizce suç işlemektedir”

Pembe Boraze’nin şikayetçi ailesinin avukatı tutuksuz sanık S.B.’nin de tutuklanmasını talep ederken, F.B. ile S.B.’nin avukatı ise “Müge Anlı bizce suç işlemektedir. Hazırlık soruşturmasında olan ve gizli olan bir konuyu televizyonda program yapmıştır, tanık dinlemiştir” dedi.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda tutuklu sanık F.B.’nin tutukluluk halinin devamına, yurt dışında olan R.B.’nin kırmızı bültenle yakalama kararının beklenilmesine karar vererek duruşmayı 2020 yılı Ocak ayına erteledi.

KAYSERİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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