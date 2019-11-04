Melikgazi Belediyesi BESK lige iyi başladı

20192020 sezonu Tekerlekli sandalye basketbol ve ampute futbol ligleri başladı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol da rakibi Samsun Bedensel Engellileri 5048 mağlup eden Melikgazi Belediyesi BESK, ampute futbolda ise sahasında Gaziantep Şehitkamil Engelliler Spor Kulübünü 60 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı. Kulüp başkanı Faruk Şahin, iyi hazırlandıkları liglere galibiyet ile başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şahin, ''Yeni sezon hazırlıklarını elimizden geldiğince yaptık. Liglerin başlamasına son hafta kala ligden çekilen takımlar oldu. Camia olarak zor günler geçiriyoruz. Bizim en büyük destekçimiz Melikgazi Belediyesi bunun için başta Mustafa Palancıoğlu beye ve kıymetli meclis üyelerimize şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Takımlarımız ilk müsabakalarında rakiplerini yenerek yüzümüzü güldürdü. Bizde bu galibiyetleri destekleyen herkese armağan ediyoruz. Ancak bizi düşündüren takımlarda ki oyuncu sıkıntımız. Dar bir kadroyla lige başladık. Umarım herhangi bir sakatlık olmadan devam eder. İnşallah kulüp olarak hedefi olan bir felsefe ile sezon sonunu görebiliriz'' dedi.

KAYSERİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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