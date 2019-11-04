Develi Kaymakamı Murat Duru Başkan Palancıoğlu’nu ziyaret etti

Kayseri Develi Kaymakamı Murat Duru, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru Erciyes Dağının kuzeyinde Melikgazi, güneyinde Develi ilçesinin yer aldığını ifade ederek; “Develi ilçesi Melikgazi’nin komşu olduğu bir ilçedir. Melikgazi Türkiye’de takip edilen ve referans gösterilen bir belediyeye sahiptir. Bu açıdan çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Melikgazi Belediyesinin hizmet çıtası çok yüksek; halkın beklentileri ve hizmet anlayışında farklılık var. Çünkü halk asfalt, park, yol değil, sosyal tesis, kapalı yüzme havuzu, sanat kurs merkezleri talep ediyor. Melikgazi’miz, Kayseri’miz ve ülkemiz için önemli çalışmalarından dolayı Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ve ekibini kutluyorum” dedi.

Melikgazi ilçesinin Kayseri’nin adeta lokomotifi olduğunu çünkü ekonomi, üretim, eğitim ve tarihi mekânların ağırlıklı olduğu bir ilçe konumunda bulunduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi ile Develi ilçeleri komşu olup Erciyes Dağı gibi bir doğa harikasını paylaşmaktadır. Develi gelişime ve yatırıma açık bir ilçemizdir. Ortak çok yönümüz bulunmaktadır. Bu ortak değerleri birlikte ele alıp değerlendirmek istiyoruz. Sayın Duru’ya nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Başkanı Dr. Palancıoğlu, Develi Kaymakamı Murat Duru’nun ziyaretinden son derece memnun kaldığını ve ortak projeler hakkında fikir alış verişinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

KAYSERİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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