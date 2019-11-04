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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı.

Paşa Bilardo Salonu’nda yapılan müsabakalarda sporcular 29 Ekim Cumhuriyet Kupası için mücadele etti. Oldukça heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda 1. Veysel Karamanlı, 2. Uğur Günay 3. Yusuf Karacaoğlan, 4. Mehmet Güney oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi.

KAYSERİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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