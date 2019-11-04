Uyuşturucu sanığına 10 yıl hapis cezası

KAYSERİ'de, polisin yol uygulamasında 1 kilo 950 gram metamfetamin ile yakalanan Kadir Ş. (35), 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçen 23 Temmuz´da Malatya yolu üzerinde yaptığı kontrolde durdurulan otomobilin arka koltuğunda 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi. Van'dan temin ettiği uyuşturucuyu, Hakkari'den kiraladığı araçla sevk ettiği iddia edilen sürücü Kadir Ş., gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.

Kayseri 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde tutuklu yargılanan sanık, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık, "Uyuşturucuyu 10 bin TL vererek, Van'da İran uyruklu bir kişiden aldım. Geri kalan 30 bin lirayı da malı teslim ettikten sonra verecektim. Uyuşturucuyu Ankara´ya götürüyordum. Kimsenin bu işten haberi yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Kadir Ş.'ye 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulayarak 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verdi.





KAYSERİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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