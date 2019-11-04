'Kimyasallar narın kabuğundan içine geçebilir'

KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, çarşamba günü Yeşilhisar ilçesinde yediği nardan zehirlenerek öldüğü iddia edilen Saliha Çakır'ın (4) durumuyla ilgili otopsi sonucunun beklendiğini söyledi. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İsmail Altıntop ise "Nar ve diğer bitkiler koruma amaçlı birçok kimyasala maruz kalmaktadır. Bunlar basit yıkamayla çıkmamaktadır. Muhtemel bu tür ilaçlar narın kabuğundan içine geçebilir" dedi.

Yeşilhisar ilçesindeki Kavak Mahallesi'nde oturan Çakır ailesi, geçen çarşamba günü akşam makarna yedikten sonra nar yedi. Aileden Mustafa (65), eşi Saliha (59), oğulları Osman (24), Üzeyir (34) ve onun eşi Keser (42) ile çocukları Saliha Çakır, bir süre sonra rahatsızlandı. 6 kişilik aile, karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti ile Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi şüphesiyle aile fertlerine serum tedavisi uygulandı. Durumu ağırlaşan Saliha, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi; ancak müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin diğer üyeleri, hastanede tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

'KONU BİZE, BEKLEMİŞ NAR OLARAK GELDİ'

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Konu bize, beklemiş nar olarak geldi. Bu konuda biraz bilgi kirliliği var. Otopsi yapıldı, sonuçlarını bekliyoruz. Otopsi sonucu gelmeden bir şey söyleyemeyiz. Özellikle bizim böcekleri 'organofosfat' dediğimiz tarım ilaçlarıyla ilaçladıktan sonra mutlaka koruma önlemlerini almamız gerekiyor. İlaçlayan kişiler de zehirlenebilir. 'Organofosfat' dediğimiz şey tabiri caizse vücuttaki her şeyi bir anda pause (duraklatma) yapıyor. İnsanın her şeyi pause yapınca rahmetli olabiliyor. Bunun için zehirlenme vakaları önemli" diye konuştu.

'BOL SUYLA YIKMALARI KORUYUCU OLACAKTIR'

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İsmail Altıntop ise, Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Eğitmenleri ve Çalışma Grubunda aktif olarak çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu konu bizim çalışma gruplarımız arasında yer alıyor. Nardan zehirlenme ve İstanbul'da olan vakalar değerlendirildiğinde biz bu tür vakalarda genellikle 'organofosfat' diyoruz; ama halk arasında tarım ilacı olarak bilinir, bunların bulaşması olabilir. Ancak sorduğumuzda sahada bunun çok kullanılmadığını öğrendik, belki içine karışan başka bir bitki olabilir mi diye düşündük. Acil servisimize gelen bu tür vakalar olabiliyor. Ispanağa benzeyen başka bir bitkiyle karışması olabiliyor. Onun için halkımızın bu konuda bu besinleri tüketirken bol suyla yıkamaları ve yabancı bitki gördüklerinde onları ayıklamaları koruyucu olacaktır" dedi.

'BASİT YIKAMAYLA ÇIKMAZ'

Nar ve diğer bitkisel yiyeceklerin kimyasal maddelerle korunduğuna dikkat çeken Altıntop, "Nar ve diğer bitkiler koruma amaçlı birçok kimyasala maruz kalmaktadır. Bunlar basit yıkamayla çıkmamaktadır. Muhtemel bu tür ilaçlar narın kabuğundan içine geçebilir. Nar yiyen vatandaşlarımız azami derecede buna dikkat etmeliler, narı ovuşturarak yıkamalılar. Ellerine yapışkanımsı ya da yağımsı bir şey değdiğinde de kullanmamalılar. Bu konuyu sadece nar olarak düşünmemek lazım. Benzeri tüm bitkilerde özellikle elmalarda bunu görebiliyoruz" diye konuştu.



KAYSERİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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