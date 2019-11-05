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Kayseri Üniversitesi’nden 'Uluslararasılaşma Atağı'

İHA

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Dış İlişkiler Ofisi, Erasmus'u da kapsayan bir yıllık uluslararasılaşma faaliyetleri hakkında Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya bilgilendirme sunumu yaptı.

Kayseri Üniversitesi’nden 'Uluslararasılaşma Atağı'

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Dış İlişkiler Ofisi, Erasmus’u da kapsayan bir yıllık uluslararasılaşma faaliyetleri hakkında Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya bilgilendirme sunumu yaptı.
Meslek Yüksekokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen Dış İlişkiler Ofisi yıllık değerlendirme toplantısına Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse, Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Durmuş ile öğretim elemanları katıldı. Toplantıda Dış İlişkiler Ofisi Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Murat Yesbek, Dış İlişkiler Ofisinin bir yıllık faaliyetini değerlendiren bir sunum yaptı. Dış İlişkiler Ofisinin faaliyetlerinin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı sunumda, Dış İlişkiler Ofisinin bir yıl içerisinde yaptığı öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ile gelecek yıl hedeflerinden bahsedildi. Sunumda ayrıca KAYÜ Dış İlişkiler Ofisinin merkezi Brüksel’de bulunan Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) komitesine yaptığı başvurunun komite tarafından kabul edildiği belirtildi. TR KAYSERI 05 Erasmus Kodu ile bu belgeye sahip üniversiteler arasına giren Kayseri Üniversitesinin, Erasmus+ Yükseköğretim faaliyetlerinden faydalanabileceği, Ulusal Ajans ve AB Komisyonu Merkezli yükseköğretim faaliyetleri için ise hibe başvurusunda bulunabileceği ve öğrenci ve öğretim elemanlarını Avrupa Birliği ülkelerine gönderebileceği kaydedildi. Sunumun ardından ECHE belgesi ile Kayseri Üniversitesi’nin işbirliği yaptığı Polonya, Romanya, Estonya ve İtalya’daki üniversiteler ile ikili anlaşmaların imzalandığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yaptığı konuşmada şunları söyledi;
“Kayseri Üniversitesi her zaman ifade ettiğim üzere Erciyes Üniversitesi gibi köklü bir kültürün, köklü bir birikimin içerisinden gelmektedir ki; bu köklü birikim ve köklü kültür, Kayseri Üniversitesi’nin yapısını daha dinamik hale getirmektedir. Biz ilk yola çıktığımızda belirttiğimiz üzere, Kayseri Üniversitesi adına yakışır bir şekilde dünya ile uluslararası platformda ilişkileri olan bir üniversite olmaya çalışıyoruz. Üniversitelerde küresel düşünce ancak yereli de ihmal etmeden gerçekleştirilmelidir. Uluslarası ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Bu hem üniversitemize, hem Kayseri'ye, hem bölgemize katkı sağlarken, Türkiye’nin yükseköğretim yapısının uluslararası platformda daha güçlü hale gelmesine bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır.”
Konuşmasında Kayseri Üniversitesi’nin aynı zamanda da yerel unsurları göz ardı etmeyen bir üniversite olduğuna da dikkat çeken Rektör Karamustafa , “Yani küresel düşünen, uluslararası ilişkileri olan, aynı zamanda OSB’lerle, yerel sanayi ile entegrasyon içerisinde hareket eden bir üniversite olma amacındayız. Dolayısıyla yerel dinamikleri, yerel kültürü, yerel unsurları oldukça önemsiyoruz. Dış İlişkiler Ofis başkanımıza ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir yıl gibi bir zaman zarfı içerisinde Kayseri Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi’ni önemli bir yere getirdiler. ERASMUS beyannamemizi almış olduk. Dolayısıyla bu çok önemli. Öğrencilerimizin yurt dışını görmesi, Avrupa’yı görmesi ve yine staj bağlamında öğrencilerimizin gitmesi, öğretim elemanlarımızın hem ders vermesi hem de eğitim programlarına katılması açısından bu çok önemli bir gelişmedir” diye konuştu.

KAYSERİ

05 Kasım 2019 Salı

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