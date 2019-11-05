AGÜ,Uluslararası Eğitim Platformu SDG Akademi’nin Üyesi Oldu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), halen üyesi olduğu Birleşmiş Milletler için küresel bir girişim olan Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın (SDSN: Sustainable Development Solutions Network) üniversitelere yönelik bir girişimi olan SDG Akademi’ye (Sustainable Development Goals Academy) dahil oldu.

SDG Akademi, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefine ilişkin disiplinlerarası konulara ücretsiz Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (MOOC: Massive Online Open Courses) ve eğitim materyali hazırlayıp sunan, bir çevrimiçi eğitim platformudur. Ders içerikleri, sürdürülebilir kalkınma konusunda çalışmalar yürüten akademisyen, uygulayıcı ve uzmanlar tarafından hazırlanmakta. AGÜ, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akgün ile Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Asiliskender öncülüğünde gerçekleştirilen ve sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yapılan çalışmaların sunulduğu başvuru sonucunda, SDG Akademiye dahil oldu.

Endüstri ve Mimarlık Bölümleri başta olmak üzere AGÜ, SDG Akademi’nin tüm ders materyallerine erişebilecek, derslerinde kullanabilecek ve SDG Akademi uzman ekibi ile birlikte ders içerikleri geliştirebilecek.

KAYSERİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:38

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