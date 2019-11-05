Kayserispor 21 hafta sonra gol yemedi

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’de 21 hafta sonra bir maçı gol yemeden noktaladı.

Spor Toto Süper Lig'de 10 hafta sonra galip gelerek ilk 3 puanını alan İstikbal Mobilya Kayserispor, hem kötü gidişe 'dur' dedi hem taraftarı ile barıştı, hem de çok uzun bir aradan sonra bir müsabakayı gol yemeden noktaladı. İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde en son geçen sezon deplasmanda oynadığı Konyaspor maçında kalesini gole kapatmıştı. O maçı 10 kazanan sarı kırmızılılar, o günden bugüne gelen süreçte oynadığı lig maçlarının tamamında kalesinde gol gördü. Ta ki, Fenerbahçe maçına kadar. Fenerbahçe'nin bir çok pozisyonu cömertçe harcayarak gol atamadığı müsabakayı kaptan Umut'un golü ile 10 kazanan Kayserispor, 21 hafta sonra bir maçı gol yemeden noktalamış oldu. İstikbal Mobilya Kayserispor'un 24 Şubat 2019'da oynadığı Konyaspor maçı ve sonrasında oynadığı müsabakalar şöyle:

(20182019 sezonu)

KonyasporKayserispor 01

KayserisporBeşiktaş 22

Ç.RizesporKayserispor 30

KayserisporBaşakşehir 11

SivassporKayserispor 13

KayserisporAnkaragücü 02

GalatasarayKayserispor 31

KayserisporAlanyaspor 11

TrabzonsporKayserispor 42

KayserisporKasımpaşa 21

AkhisarsporKayserispor 22

KayserisporErzurumspor 02

(20192020 sezonu)

KayserisporAlanyaspor 01

AnkaragücüKayserispor 11

KayserisporGalatasaray 23

AntalyasporKayserispor 22

KayserisporDenizlispor 11

KonyasporKayserispor 21

GöztepeKayserispor 40

KayserisporKasımpaşa 11

Yeni MalatyaKayserispor 40

KayserisporFenerbahçe 10

KAYSERİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:38

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