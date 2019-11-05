Kayserispor 21 hafta sonra gol yemedi

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’de 21 hafta sonra bir maçı gol yemeden noktaladı.
Spor Toto Süper Lig'de 10 hafta sonra galip gelerek ilk 3 puanını alan İstikbal Mobilya Kayserispor, hem kötü gidişe 'dur' dedi hem taraftarı ile barıştı, hem de çok uzun bir aradan sonra bir müsabakayı gol yemeden noktaladı. İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde en son geçen sezon deplasmanda oynadığı Konyaspor maçında kalesini gole kapatmıştı. O maçı 10 kazanan sarı kırmızılılar, o günden bugüne gelen süreçte oynadığı lig maçlarının tamamında kalesinde gol gördü. Ta ki, Fenerbahçe maçına kadar. Fenerbahçe'nin bir çok pozisyonu cömertçe harcayarak gol atamadığı müsabakayı kaptan Umut'un golü ile 10 kazanan Kayserispor, 21 hafta sonra bir maçı gol yemeden noktalamış oldu. İstikbal Mobilya Kayserispor'un 24 Şubat 2019'da oynadığı Konyaspor maçı ve sonrasında oynadığı müsabakalar şöyle:
(20182019 sezonu)
KonyasporKayserispor 01
KayserisporBeşiktaş 22
Ç.RizesporKayserispor 30
KayserisporBaşakşehir 11
SivassporKayserispor 13
KayserisporAnkaragücü 02
GalatasarayKayserispor 31
KayserisporAlanyaspor 11
TrabzonsporKayserispor 42
KayserisporKasımpaşa 21
AkhisarsporKayserispor 22
KayserisporErzurumspor 02
(20192020 sezonu)
KayserisporAlanyaspor 01
AnkaragücüKayserispor 11
KayserisporGalatasaray 23
AntalyasporKayserispor 22
KayserisporDenizlispor 11
KonyasporKayserispor 21
GöztepeKayserispor 40
KayserisporKasımpaşa 11
Yeni MalatyaKayserispor 40
KayserisporFenerbahçe 10
KAYSERİ
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