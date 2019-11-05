Kayserispor ile geçtiğimiz günler anlaşma sağlayan Teknik Direktör Bülent Uygun, 11 yıl sonra Fenerbahçe’yi mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor ile geçen hafta anlaşmaya varan ve ilk maçında yıllarca formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı mücadele eden Bülent Uygun, 11 yıl sonra kazandı. Teknik Direktör olarak Fenerbahçe'ye karşı Sivasspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Kayserispor takımlarıyla rakip olan Bülent Uygun, ikinci kez galibiyet yaşadı. Fenerbahçe'ye karşı 12 kez Süper Lig, 3 kez de Türkiye Kupası'nda rakip olan Bülent Uygun, ilk galibiyetini 26 Eylül 2008 tarihinde 21'lik sonuçla elde etmişti. Bülent Uygun, ikinci galibiyetini Kayserispor ile çıktığı ilk maçında aldı. Bülent Uygun, Fenerbahçe'ye karşı 3 kez Süper Lig'de 1 kez de Türkiye Kupası'nda beraberlik almıştı. Bülent Uygun'un teknik direktör olarak Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:



Süper Lig

2019/2020 KayserisporFenerbahçe 10

2016/2017 GaziantepFenerbahçe 11

2013/2014 FenerbahçeGaziantep 31

2012/2013 ElazığsporFenerbahçe 11

2010/2011 EskişehirFenerbahçe 13

2010/2011 FenerbahçeEskişehir 42

2009/2010 FenerbahçeSivasspor 30

2008/2009 FenerbahçeSivasspor 42

2008/2009 SivassporFenerbahçe 21

2007/2008 SivassporFenerbahçe 14

2007/2008 FenerbahçeSivasspor 10

2006/2007 FenerbahçeSivasspor 22



Türkiye Kupası

2008/2009 SivassporFenerbahçe 00

2008/2009 FenerbahçeSivasspor 31

2006/2007 SivassporFenerbahçe 04

KAYSERİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:38

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