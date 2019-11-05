Kayseri'den Muş'taki öğrencilere 'Sevgi' eli

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evlerinde kalan çocukları, topladıkları kitapları ve oyuncakları Muş'taki çocuklara gönderdi.

Muş'ta bir okul müdürünün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kayseri İl Müdürlüğüne ulaşıp kitap yardımı istemesi üzerine harekete geçildi. Sevgi evlerinde kalan öğrencilerin, iyilik yapmalarını teşvik etmek amacıyla başladıkları iş, kısa süre içerisinde sonuç verdi. Çocukların topladığı 120 kitap ve 4 koli oyuncak, kargo ile Muş'a gönderildi.

Muş'ta ki öğrencilerin kitap ve oyuncakları aldıkları andaki mutlulukta kameraya yansıdı.

KAYSERİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:38

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