FETÖ okullarındaki öğrencilere kötü haber

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ okullarında okuyan öğrencilerin devlet okullarına geçtikten sonra da ücret ödemeleri ile ilgili gerekçeli kararın açıklanması konusunda bilgi veren Avukat Emir Akpınar, ”AYM’nin kararı öğrencileri hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

FETÖ’nün okullarındaki öğrencilerin devlet üniversitelerine yerleştirilmesi ve özel okula ödedikleri ücreti öğrenim gördükleri üniversitelere ödemesine karar veren madde, Anayasa Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak 26 Temmuz 2019 günü iptal edilmişti. İptal edilen madde gerekçeli karar ile geçiş yapılan üniversitenin yerleştirme puanını alan öğrencilerin ücretlerini geri alabileceklerini söyleyen Akpınar, bu durumun öğrencilerin yüzde 1 veya 2’sini kapsadığını ve geri kalan öğrenciler için hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Bu kararla tek kuralın puanın yeterli olması olduğunu ve birçok öğrencinin bu durumdan mağdur olacağını söyleyen Emir Akpınar, “15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra okullarda öğrenim gören öğrencilerin devlet üniversitelerine yerleştirilmesi ve akabinde özel okula ödedikleri ücreti, öğrenim gördükleri üniversitelere, ödemesine devam etmesine ilişkin olan madde, 26 Temmuz 2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edilmişti. O günden bu yana bu şekilde FETÖ’ye ait üniversitelerden, devlet üniversitelerine geçip ücret ödeyen öğrencilerin gözü Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararın gerekçesindeydi. Geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili olarak gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli karar genel olarak öğrencileri hayal kırıklığına uğratmıştır. Karar gerekçesinde konuyu ilgilendiren öğrenci sayısı yaklaşık olarak yüzde 1 veya 2’lik kısmı kapsamakta. Şöyle ki, doğrudan kararın gerekçesi bir maddeyi okuduğumuz zaman net olarak anlaşılıyor ki kural şöyle, üniversiteye geçiş sınavında aldığı puan itibariyle devlet üniversitesine yerleşme imkanı var iken, Vakıf Yüksek Öğretim Kurumunu tercih eden bir öğrencinin, söz konusu bir Vakıf Yüksek Öğretim Kurumunun kapatılması sonrasında puanının yeterli olduğu devlet üniversitesine yerleştirilmesi halinde buradaki öğrenimine kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumuna ödediği ücreti ödeyerek devam etmesi sonucunu doğurmaktadır. Şimdi bu durumda olan öğrencilerin sayısı dediğim gibi yüzde bir, yüzde iki durumunda” dedi.

Akpınar, bundan sonraki dönemde mağdur olanların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde haklarını arama yollarına başvurabileceklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Konuya ilişkin örnek olarak, 2015 yılında üniversiteye giriş yapacak bir öğrenci puanı hem devlet üniversitesine yetiyor, hem de FETÖ’den kapatılacak olan özel üniversiteye yetiyor. İşte bu durumda FETÖ’den kapatılmış olan özel üniversiteyi tercih eden öğrenci 15 Temmuz 2016’da üniversitesi kapatıldıktan sonra devlet üniversitesine geçmiş olacak ve ücret ödemeye devam etmiş olacak bu tarz öğrenciler dava açmak suretiyle ödedikleri ücrete tekrardan kavuşabilecek. Ancak, puanı üniversiteye girdiği yıl itibariyle geçiş yaptığı devlet üniversitesine yetmeyen öğrenciler Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesiyle kapsam dışında kalacaktır. Kamuoyunun beklentisi üniversiteye girdiği itibariyle puan ayrıt etmeksizin bu şekilde FETÖ’den kapatılan üniversitelerden, devlet üniversitesine geçen tüm öğrencilerin kapsaması şeklinde. Bu yönüyle diğer öğrencilerin de hali hazır da beklentisi devam etmekte. Bundan sonraki süreçte Anayasa Mahkemesi konuya ilişkin son noktayı koymuş gibi görünüyor ancak, ilerleyen aşamalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde bu şekilde devlet üniversitelerine FETÖ’den kapatılan üniversitelerden geçiş yapan öğrenciler hak arama yoluna devam edebileceklerdir.”

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