HAK-İş'den Karabörk'e ziyaret

Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığına bağlı sendikaların şube başkanları Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ü makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Gerçekleştirilen ziyarete Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Öz Ağaçİş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adnan Kıyak, Öz Çelikİş Sendikası Şube Başkanı Celalettin Korkmazyürek, Öz Taşıma İş Sendikası Bölge Başkanı Ahmet Özdemir, Öz İplik İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Harun Bağcı, Öz Güven Sen Kayseri İl Temsilcisi İbrahim Özek ve sendika yetkilileri katıldı. Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, konfederasyonun misyonu ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler vererek şu şekilde devam etti, "Kayseri de Hakİş Konfederasyonu olarak yaklaşık 30 bin üyemiz bulunmaktadır. Çok şükür Kayserimiz huzur şehri olup, çalışma hayatı içerisinde zaman zaman sorun ve sıkıntılarımız olsa da işverenlerimizle oturup sorunlarımıza çözüm üretebiliyoruz. Sizlerde şehrimize hoş geldiniz. Cenabı Allah hayırlı görevler yapmayı nasip eylesin.”

Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabök’de gerçekleşen ziyaretten memnun olduğunu belirterek daha önceki yapmış olduğu görevlerden dolayı sendikalara yabancı olmadığını söyledi. Çelik günün anısına Hakİş Konfederasyonunun yaptırmış olduğu vazoyu da günün anısına Karabörk’e hediye etti.

KAYSERİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:38

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