Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Grup Maçları Başladı

Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Grup Maçları, düzenlenen törenle başladı.

Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Grup Maçları'nın açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından gerçekleştirildi. Bölgesel müsabakalara 10 erkek ve 7 bayan takımı olmak üzere 17 takım katılıyor. Eleme usulü oynanacak olan karşılaşmalarda bayanlarda şampiyon Perşembe günü, erkeklerde ise Cuma günü oynanacak olan maçlarla belirlenecek.

Şampiyon olan takım ise Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

KAYSERİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:02

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İKİNDİ 15:16

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YATSI 19:00

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