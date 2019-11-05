Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Keser, "Hayırlı Olsun"

Kayseri'de sağlık çalışanlarını ilgilendiren promosyon ihalesinin Türkiye genelinde rekor denilebilecek bir tutarla sonuçlandığını ifade eden Kayseri SağlıkSen Şube Başkanı Hakan Keser, "Hayırlı olsun" dedi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen promosyon ihalesine yetkili sendika olarak katıldıklarını ifade eden Kayseri SağlıkSen Şube Başkanı Hakan Keser, "Yetkili sendika olarak girmiş olduğumuz promosyon ihalesi 6 bin 675 TL tutarla sonuçlandı. İhaleyi Ziraat Bankası aldı ve belirlenen tutar tek seferde peşin olarak tüm sağlık çalışanlarına ödenecek" diye konuştu.

Kayseri SağlıkSen Şube Başkanı Keser, "Belirlenen bu tutar Türkiye genelinde bir rekordur. Bu anlaşmanın Kayseri'deki sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum" ifadesinde bulundu.

KAYSERİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:38

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