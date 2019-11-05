Yahyalıspor’u Ramazan Durdu sırtlıyor

Yahyalıspor takım kaptanı Ramazan Durdu attığı goller ile takımını sırtlamaya devam ediyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor, ligdeki ilk galibiyetini evinde Mucur Yabanlıspor’u yenerek almanın mutluluğunu yaşıyor. Ligde geride kalan 7.hafta sonunda bütün maçlarda forma giyen tecrübeli ve başarılı futbolcu Ramazan Durdu oynadığı futbolu attığı goller ile süslemeye devam ediyor. Ligin 6.haftasında oynanan karşılaşmada Mucur Yabanlıspor maçında alınan 50’lık galibiyetle başrol oynayan Ramazan Durdu 2 gol birden attı. Mucur Yabanlıspor maçında frikikten attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu gençlere ise adeta taş çıkartıyor.

Yahyalıspor’u bundan sonra daha güzel günlerin beklediğini ifade eden tecrübeli futbolcu Ramazan Durdu "Yahyalıspor'u güzel günler bekliyor. İlk sezonumuz olmasına rağmen geride kalan 7.hafta sonunda çok iyi bir şekilde yolumuzda ilerliyoruz. İlk haftalarda şansız sonuçlar aldık. Belki kaybettiğimiz puanları almış olsaydık şuan ligin zirvedesin de olacaktık, ama maalesef olmadı. Bundan sonraki haftalarda az hata yaparak Yahyalıspor’u daha iyi yerlere getireceğiz” diye konuştu.

KAYSERİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:38

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