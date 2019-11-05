İ.M. Kayserispor'da moraller yerinde İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Kayserisporumuzu destan yazarak kümede tutacağız" "Kalecinin Pedro’ya vurduğu hem kırmızı kart hem penaltı"

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında karşılaşacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ediyor. Takımı göreve geldiği ilk maçta galibiyetle tanıştıran Teknik Direktör Bülent Uygun, "Milli maç arasını da en iyi şekilde değerlendirerek takım içerisinde eksik olan bazı eksikliklerimizi tamamlayacağız. Bu arada da inşallah ekonomik olarak destekler de sağlanmış olur, Kayserisporumuzu bu sezonda destan yazarak kümede tutacağız" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk eden ve sahadan 10'lık üstünlükle ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da, deplasmanda oynanacak olan Gençlerbirliği maçı hazırlıkları ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, düz koşunun ardından kondisyon çalışarak antrenmanı sürdürdü. Bazı futbolcular da topla birlikte çalıştı.



"Kayserisporumuzu destan yazarak kümede tutacağız"

Sarıkırmızılı takımın başında çıktığı ilk maçta Fenerbahçe'yi yenerek takımı galibiyetle tanıştıran Teknik Direktör Bülent Uygun, önemli bir takıma karşı kazanmayı başardıklarını söyledi. Uygun, "Maçımıza gelen 25 bin armanın aşığı bütün Kayserili hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Galibiyetimiz başta başkanımız, belediye başkanımız, bakanlarımız olmak üzere onlara armağan ediyoruz. Camiamıza ilk galibiyetimiz hayırlı olsun. Malum sezon başından beri takımımız içerisinde gerek mental, gerek psikolojik olarak çok sıkıntılı süreçler geçirmiş. Biz bu 3 gün içerisinde bu mantaliteyi değiştirerek takım üzerinde oluşmuş olan bu krizi ortadan kaldırmak için bir nevi psikolojik antrenman yaparak değiştirmeye çalıştık. Çok önemli bir takıma karşı çok da üstün oynayarak kazanmasını başardık. Futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Öncelikle taraftarımız tarafından bir desteğe mutlaka ihtiyacımız var. Şimdi Ankara’ya maça gideceğiz. Bu süreç içerisinde de taktiksel olarak hazırlıklarımız devam edecek. Milli maç arasını da en iyi şekilde değerlendirerek takım içerisinde bazı eksikliklerimizi tamamlayacağız. Bu arada da inşallah ekonomik olarak destekler de sağlanmış olur, Kayserisporumuzu bu sezonda destan yazarak kümede tutacağız" ifadelerini kullandı.



"Fenerbahçe'yi liderlikten ettik"

Teknik direktör olarak Fenerbahçe'yi 11 yıl aradan sonra yendiğinin hatırlatılması üzerine Uygun, "Büyük takımlara karşı bulunduğunuz konum itibariyle yenmek çok zor. Ama büyük takımda ben olsam diğer takımı her seferinde yeniyoruz olur. 2.1 puan ortalamam var. 2.1 puan başarısını göstermiş biri olarak Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray’ı uzun zamanlar yenemeyebiliyoruz. Doğal olarak, çünkü Anadolu takımısınız, sorunlu bir takımdasınız, bunu başarmak zor oluyor. Öncelikle tabi bir algı oluşturmaya çalışan zihniyet var. O insanların oluşturduğu algı ve algının sonucundaki imalar insanları zorluyor ve yaralıyor. Bugün Fenerbahçe’yi liderlikten ettik, hem de 10 yıl sonra Allah nasip etti, galip geldik. Hem de gene aynı sorunları yaşayan bir takımla bunu başardık" şeklinde konuştu.



"Serdar Aziz'in omuzundan sonra Lopes Yozgat'tan döndü"

Hakem kararlarını da değerlendiren İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hakemin maçı iyi niyetle yönettiğini ifade etti. İki tarafa da hata yaptığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Serdar Aziz’in omuzundan sonra bizim Lopes Yozgat’tan geri döndü. Bundan daha iyi bir penaltı yok. Kalecinin Pedro’ya vurduğu hem kırmızı kart hem penaltı. İki tane hata. Onlarda sırtının bir tarafına vuruyor, belki eline değmiş olabilir, çok büyütmemek lazım. Hakemlerimizin de bir çok eksikleri var, eğitimlere ihtiyaçları var. Ama sonucunda hakemin iyi niyetiyle yönettiğini açıkça görebiliyorsunuz. Hepimize hata yaptı. Sonuçta biz kazandık, 3 puanımızı aldık. Kayserispor camiası olarak mutluyuz, yolumuza devam ediyoruz. Gençlerbirliği maçında da 3 puanla daha süsleyip milli takım arasında tam anlamıyla hazır duruma gelmek, bütün psikolojik sorunları ortadan kaldırmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

KAYSERİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:38

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