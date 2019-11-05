Talas Belediye Meclisi Toplandı

Talas Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın başkanlığında yapılan toplantıda 13 madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclis Salonu’ndaki toplantıda gündemin ilk maddesinde yer alan Enerji Kentleri Birliği’ne üye olunması talebi oy birliği ile kabul edilirken çeşitli imar konularını içeren gündem maddeleri de karara bağlandı.

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Oturumda gündem dışı söz alan CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a demokrasiye yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Talas’ın Zincidere Mahallesi’nde yer alan ve 12 Eylül’de hapishane olarak kullanılan binanın geçtiğimiz aylarda yıkılmasını hatırlatan Çalıksoy, “Gençlerimizin, kardeşlerimizin sırf siyasi görüşlerinden dolayı işkenceye tabi tutulduğu mekânın yıkılmış olması bir nebze de olsa 12 Eylül Askeri Darbesi’nin Kayseri’deki izlerini ortadan kaldırmıştır. Grubum adına, Sayın Başkanımızın demokrasiye bağlılığından ve göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Meclis Üyesi Çalıksoy, aynı yerde bulunan tarihi yetimhane binasının da sosyal amaçlı bir tesis olarak hizmete sunulması talebini de sözlerine ekledi.

KAYSERİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:42

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.