TOÇ BİR-SEN'den tehdit ve şiddete kınama

Kayseri'de, et muayenesi sırasında hastalıklı olan etin imhasına karar veren veteriner hekimin, hayvan sahibi tarafından darp edilmesi, TOÇ BirSen tarafından kınandı.

TOÇ BirSen Kayseri Şube Başkanı Murat Kuzkale yaptığı açıklamada, "Kocasinan İlçemizde bulunan özel bir kesimhanede halk sağlığını korumakla görevlendirilmiş resmi veteriner hekim bir meslektaşımız, et muayenesi esnasında hastalıklı olduğu gerekçesi ile imhasına karar verdiği esnada, hayvan sahibi tarafından engellenmeye çalışılmış, fiili olarak darp edilerek hakaret ve tehdite maruz kalmıştır" ifadesinde bulundu.

Kuzkale, "Konu ile ilgili derhal gerekli girişimlerde bulunulmuş, İlçe Müdürümüz ile birlikte meslektaşımız tarafından emniyete şikayette bulunulmuş ve İl Müdürümüzün talimatı ile Kurum olarak olaya müdahil olunmuştur" diyerek açıklamasına şu şeklide devam etti:

"Bu saldırılar ilk değil, daha önce de yine aynı kurumda ve başka kurumlarımızda, başka şehirlerimizde meslektaşlarımız bu tür saldırılara maruz kalmış, aralarında ciddi şekilde yaralananlar ve hatta hayatını kaybedenler olmuştur.

Veteriner sağlık hizmetinde çalışan gıda denetiminde görev yapan arkadaşlarımıza uygulanan şiddet olayları maalesef artarak devam etmektedir.

Görevi halk sağlığını korumak olan meslektaşlarımızın maruz kaldığı iddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirterek, yaşanan bu olayı KINIYORUZ.

Biz hizmet kolumuzun en büyük ve yetkili sendikası olarak hizmet kolumuzda çalışan tüm personelimizin haklarının koruması konusunda her zaman yanlarında olduk. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz"

