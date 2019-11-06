Kayseri'de aranan şahıslara şafak operasyonu 23'ü kesinleşmiş hapis cezası olan 38 kişi yakalandı

Kayseri'de 138 polisin katılımıyla aranan şahıslara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 23'ü kesinleşmiş hapis cezası olan 38 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından alınan arama kararına istinaden 50 şahsa yönelik, 52 ekip 138 personelin katılımıyla eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, haklarında 'silahla yağma', 'Çocuğun cinsel istismarı', 'hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, kabul etme', 'yaralama' gibi farklı suçlardan aranan 38 kişi yakalanırken, firar olan şahısları yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Ayrıca, operasyonda gözaltına alınan 23 şahsın ise kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

KAYSERİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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