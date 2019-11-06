Silviu Lung’a milli davet

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung, ülkesinin milli takım kadrosuna davet edildi.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da forma giyen başarılı file bekçi Silviu Lung 1518 Kasım’da Romanya’nın oynayacağı İsveç ve İspanya maçı kadrosunda yer aldı. Sarı kırmızılı forma ile ligde gösterdiği başarılı performansla milli takıma davet edilen Lung, Cumartesi günü oynanacak olan Gençlerbirliği maçının ardından ülkesine giderek milli takım kampına katılacak.
Ligde geride kalan 10.hafta sonunda 9 maçta sahaya ilk on birde çıkan Lung, 810 dakika süre aldı.
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06 Kasım 2019 Çarşamba
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