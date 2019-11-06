Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan aranan 38 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kayseri'de, 'Silahla yağma, çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma, yaralama ve borç taahhüdü' gibi çeşitli suçlardan aranan 38 kişinin yakalanması için Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon başlatıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyona, 138 polis katıldı. Operasyonda yakalanan 38 şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden 23'ünün kesinleşmiş hapis cezası, 15'inin ise borcu olduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



KAYSERİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:41

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.