86 yaşındaki adam kendini astı

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Kayseri'de 86 yaşındaki adam kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Özvatan ilçesine bağlı Küpeli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 86 yaşındaki M.Ö.'nün yakınları tarafından evde asılı vaziyette bulunduğu öğrenildi. Yapılan inceleme sonrasında hayatını kaybettiği belirlenen M.Ö.'nün cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

KAYSERİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:03

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