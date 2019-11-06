Kendi işini kuracak engelli ve eski hükümlü projeleri başvurusu başladı

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, kendi işini kuracak engelli ve eski hükümlü projeleri başvurusunun başladığını söyledi.

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek açıklamasında; "Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101. Maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyon’a sunulmak üzere 2020/1. Dönem Engelli ve Eski Hükümlü Proje başvuruları başladığını belirtti. Ayçiçek, “Hayvancılık işi yapacak engellilere en fazla 39.000,00 TL, işletme kuracak engellilere ise en fazla 50.000,00 TL’ye kadar hibe desteği verilecektir. Eski hükümlülere ise asgari ücretin brütünün 15 (on beş) katı oranında (38.376,00 TL) hibe desteği verilecektir" dedi.

Hibe Projelerine başvurmak isteyen engelli bireylerin; Kayseri İl Müdürlüğü’ne, Eski Hükümlülerin ise Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne 18 Aralık 2019 mesai bitimine kadar www.iskur.gov.tr adresinde yayınlanan başvuru rehberi doğrultusunda hazırlayacakları dosyaları ile başvuru yapması gerekmektedir.

KAYSERİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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