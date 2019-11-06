İtfaiye Daire Başkanlığı'nın eğitim seferberliği devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın öncülüğü ve katkıları ile başlatılan eğitim seferberliği tüm hızıyla sürüyor.

20182019 Eğitim ve Öğretim yılında Develi ilçesinde tamamlanan eğitim seferberliğinin ardından, 20192020 Eğitim ve Öğretim yılında ara vermeden devam eden eğitim seferberliği çerçevesinde Tomarza ilçesindeki okullarda eğitimler verildi.

Tomarza Dadaloğlu mahallesi Şehit Emin Urhan Ortaokulu ve Anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine doğal afetler ve yangın gibi olaylarda hayat kurtaracak bilgiler verildi. Yangında alınacak önlemler, yangında kullanılan söndürme maddelerinin anlatıldığı eğitim seminerleri sonrasında uygulamalı eğitimler de verildi.

KAYSERİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:41

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.