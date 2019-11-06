29 Ekim Cumhuriyet Kupası Dart turnuvası tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kayseri Bocce Bowling Dart İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dart İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

23 Kasım 2019 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan müsabakalara Gençlerde 28 takımdan 112 sporcu, yıldızlarda ise 25 takımdan 100 sporcu olmak üzere toplamda 212 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

SONUÇLAR

Yıldız Kızlar:

1. Zenger Güç Ortaokulu (B Takımı)

2. Hacı Hasan Efendi İ. H. O (A Takımı)

3. Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu (A Takımı)

4. Hacı Hasan Efendi İ. H. O (A Takımı)

Yıldız Erkekler:

1. Hacı Hasan Efendi İ. H. O (A Takımı)

2. Hacı Hasan Efendi İ. H. O (B Takımı)

3. Belsin İmam Hatip Ortaokulu

4. Şehit Yusuf Özmen Ortaokulu

Genç Kızlar:

1. Celal Bayar Anadolu Lisesi

2. Merkez M.T.A.L.

3. Hürriyet M.T.A.L.

4. Av. Ahmet Ulucan İ.H.L.

Genç Erkekler:

1. Selçuklu A.L.

2. Celal Bayar Anadolu Lisesi

3. 75. Yıl Cumhuriyet A.L. (A Takımı)

4. Ahmet Erdem M.T.A.L (B Takımı)

KAYSERİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:03

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