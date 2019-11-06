Kayserispor'un ismi değişiyor

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Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’un ismi ligin ikinci yarısından itibaren Hes Kablo Kayserispor olacak.

Süper Lig’de son sırada bulunan Kayserispor'da isim değişikliği yapılacak. Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, sarıkırmızılı takıma hangi şirketlerinin ismini vereceklerini açıkladı. İHA muhabirine konuşan Alpaslan Baki Ertekin sarıkırmızılı takımın yeni isminin ligin ikinci yarısından itibaren Hes Kablo Kayserispor olarak anılacağını belirtti. Ertekin, "Bugün Kayserispor kulübüne yeni isim ile ilgili resmi yazıyı gönderiyoruz. Kayserispor kulübü isim değişikliği konusunda gerekeni yapacaktır" dedi.

KAYSERİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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