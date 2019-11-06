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Kayserispor'un ismi değişiyor

İHA

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un ismi ligin ikinci yarısından itibaren Hes Kablo Kayserispor olacak.

Kayserispor'un ismi değişiyor

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’un ismi ligin ikinci yarısından itibaren Hes Kablo Kayserispor olacak.
Süper Lig’de son sırada bulunan Kayserispor'da isim değişikliği yapılacak. Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, sarıkırmızılı takıma hangi şirketlerinin ismini vereceklerini açıkladı. İHA muhabirine konuşan Alpaslan Baki Ertekin sarıkırmızılı takımın yeni isminin ligin ikinci yarısından itibaren Hes Kablo Kayserispor olarak anılacağını belirtti. Ertekin, "Bugün Kayserispor kulübüne yeni isim ile ilgili resmi yazıyı gönderiyoruz. Kayserispor kulübü isim değişikliği konusunda gerekeni yapacaktır" dedi.

KAYSERİ

06 Kasım 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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