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Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül:”Bugün saldırıya uğrayan veterinerler, yarın ...

İHA

Kayseri'de bir kombinada kesim sırasında hastalıklı çıkan hayvanının imhasına karşı çıkarak, veteriner hekime saldıran yetiştirici hakkında konuşan Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül,"Bugün saldırıya uğrayan veterinerler, yarın hastalanan hayvanları tedavi etmek için yine çalışacaklar" dedi.

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül:”Bugün saldırıya uğrayan veterinerler, yarın hastalanan hayvanları tedavi etmek için yine çalışacaklar”

Kayseri’de bir kombinada kesim sırasında hastalıklı çıkan hayvanının imhasına karşı çıkarak, veteriner hekime saldıran yetiştirici hakkında konuşan Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül,”Bugün saldırıya uğrayan veterinerler, yarın hastalanan hayvanları tedavi etmek için yine çalışacaklar” dedi.
Kocasinan ilçesine bağlı Karpuzatan mahallesinde bulunan kombinada kesim sırasında hayvanının tüberküloz olduğu anlaşılan yetiştirici, hayvanın imha edileceğini öğrenince veteriner hekimi darp etti. Meydana gelen olayın üzerine açıklama yapan Akgün Ergül, veterinerlerin halk sağlığı için orada bulunduklarını ve daha hassas bir çalışma ortamı istediklerini belirtti.
Hastalıklı olan hayvanını imha ettirmek istemeyen yetiştiricinin veteriner hekimi darp ettikten sonra bıçaklı saldırı girişiminde de bulunduğunu söyleyen Ergül, “Dün bir meslektaşımız, Karpuzatan mahallesinde bulunan ruhsatlı kombinalarımızda görev yapmaktayken hayvanını kestirmek üzere gelen bir yetiştirici tarafından darp edilmiştir. Olayın cereyan etmesinden önce şunu belirteyim, kombinalarımız belediyemiz tarafından kontrol ediliyor ve oradaki veteriner meslektaşlarımız da halk sağlığını korumak amacıyla kesilen hayvanların kesimden önce ve sonrasında muayenelerini yapıyorlar. Kesim sonrasında gelen hayvanda, halk arasında veren dediğimiz tüberküloz hastalığı tespit edilmiş ve buna bağlı olarak da meslektaşımız görevini icra ederken hayvanın imha edilmesi durumu oluşmuştur. Çünkü bugün 300 kilo ağırlığında bir hayvanın her bir kişi 1 kilo etini yemiş olsa, toplumda meydana gelecek sağlık sorunlarının ne boyuta ulaşacağını düşünün. Yetiştirici de hayvanını imha ettirmek istememiş ve arkadaşımızı orada darp etmiş ve bıçaklı bir saldırı gerçekleştirmeye çalışmış. Veteriner arkadaşımızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik ama yeri geldiğinde fazladan mesai yapan ve halk sağlığı için görevini yerine getiren meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı Türk Veteriner Hekimler Birliği ve Kayseri Veteriner Hekimler Odası olarak kınıyoruz ve arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz”
Akgün Ergül, bugün darp edilen hekimlerin daha sonra yine hayvanlar hastalandığında mesai gözetmeksizin çalışacaklarını ve daha fazla anlayış beklediklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Olay yargı sürecine taşınmış bulunmakta ve süreç devam etmektedir. Ben şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum, yetiştirici arkadaşımız bugün o veterinere saldırdı ama o hekim yarın hastalanan hayvanını tedavi etmek için gelecek olan hekimdir, doğuramayacak olan ineğini doğurtmak için gelecek olan veteriner hekimdir. Bu konuyla ilgili olarak da yeniden yapılanları eseflşe kınıyoruz ve arkadaşlarımıza daha hassas bir çalışma ortamı sağlanması konusundaki taleplerimizi de yetkili mercilere iletmek istiyoruz”

KAYSERİ

06 Kasım 2019 Çarşamba

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